شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: 25 ألف طالب ومُعلم تعرضوا لاعتداءات حول العالم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن المجتمع العالمي بحاجة إلى التحدث بصوت واحد للمطالبة بضرورة أن تتوقف الهجمات على المدارس، مشدداً على ضرورة أن تكون المدارس أماكن للتعلم والأمان والسلام.
جاء ذلك في كلمة غوتيريش خلال فعالية أممية رفيعة المستوى بمناسبة اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات الذي يصادف التاسع من سبتمبر من كل عام.
وقال: إن الأطفال يواجهون العنف والاستغلال وحتى التجنيد في القتال، لمجرد أنهم يذهبون إلى المدرسة، بينما تُحرم الفتيات تماماً من الحق في التعليم.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن هذا التهديد لا يقل كما تظهر لنا الأحداث المروعة في أفغانستان بشكل صارخ، مفيداً أن الإصابات والاعتداءات والأضرار التي تعرَّض لها أكثر من 25 ألف طالب ومعلم وأستاذ جامعي حول العالم، ليست مجرد أرقام على الصفحات، إنما تمثل آلاف الأرواح لأشخاص كانوا يتطلعون إلى المستقبل.