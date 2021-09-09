شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: 25 ألف طالب ومُعلم تعرضوا لاعتداءات حول ‏العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن المجتمع العالمي بحاجة إلى التحدث بصوت ‏واحد للمطالبة بضرورة أن تتوقف الهجمات على المدارس، مشدداً على ضرورة أن تكون المدارس ‏أماكن للتعلم والأمان والسلام.‏

جاء ذلك في كلمة غوتيريش خلال فعالية أممية رفيعة المستوى بمناسبة اليوم الدولي لحماية ‏التعليم من الهجمات الذي يصادف التاسع من سبتمبر من كل عام.‏

وقال: إن الأطفال يواجهون العنف والاستغلال وحتى التجنيد في القتال، لمجرد أنهم ‏يذهبون إلى المدرسة، بينما تُحرم الفتيات تماماً من الحق في التعليم.‏

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن هذا التهديد لا يقل كما تظهر لنا الأحداث المروعة في أفغانستان بشكل صارخ، مفيداً أن ‏الإصابات والاعتداءات والأضرار التي تعرَّض لها أكثر من 25 ألف طالب ومعلم وأستاذ جامعي حول ‏العالم، ليست مجرد أرقام على الصفحات، إنما تمثل آلاف الأرواح لأشخاص كانوا يتطلعون إلى ‏المستقبل.