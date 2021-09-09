شكرا لقرائتكم خبر عن ​​​​​​​قمة «بريكس» تدعو لحوار أفغاني-أفغاني شامل لضمان الاستقرار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ركزت قمة تجمع الاقتصادات الصاعدة المعروفة باسم "بريكس" اليوم، على تطورات الأزمة في أفغانستان، وتحديات التصدي لجائحة كورونا، وإصلاح النظم متعددة الأطراف، وتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين دول المجموعة.

ودعا زعماء الدول الخمس الأعضاء في بريكس، البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، في البيان الختامي لاجتماعهم إلى تسوية الوضع في أفغانستان عبر الوسائل السلمية.

كما دعا البيان إلى "حوار أفغاني-أفغاني شامل من أجل ضمان الاستقرار والسلام المدني وحكم القانون والنظام"، فيما شدد الإعلان على "أولوية محاربة الإرهاب، بما في ذلك منع المنظمات الإرهابية من استخدام أراض أفغانية كملاذ إرهابي وتنفيذ هجمات ضد دول أخرى".

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمته أمام القمة، عبر الفيديو: "إن انسحاب القوات الأمريكية وحلفائها من أفغانستان أدى إلى أزمة جديدة، وما يزال من غير الواضح مدى تأثير ذلك على الأمن الإقليمي والعالمي".

وشارك أيضاً في القمة التي عقدت برئاسة رئيس وزراء الهند ناريندا مودي، والرئيس الصيني شي جين بينج، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، والرئيس البرازيلي جايير بولسونارو.