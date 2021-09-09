اليابان تمدد قيود الطوارئ لمكافحة كوفيد-19 في طوكيو ومناطق أخرى

09 سبتمبر , 2021 أشارت اليابان اليوم الخميس إلى أنها ستمدد قيود مكافحة كوفيد-19 في طوكيو ومناطق أخرى حتى نهاية الشهر الحالي لكبح العدوى وتخفيف الأعباء عن المستشفيات.



وتكافح اليابان موجة خامسة من الفيروس وكانت قد مددت القيود الشهر الماضي حتى 12 من سبتمبر أيلول لتشمل حوالي 80 بالمئة من السكان.



لكن لم يتراجع عدد حالات الإصابة الشديدة والضغوط على النظام الطبي في طوكيو والمناطق المحيطة بما يسمح برفع القيود.

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