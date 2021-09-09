وأضافت: "بعد 16 عاما.. لا أحد يعود للمستشارية بشكل تلقائي كان ذلك واضحا للجميع في الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي".

بغداد - ياسين صفوان - أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنه لا أحد في كتلتها المحافظة يساوره أدنى شك في أنه يخوض معركة صعبة لاحتفاظ الكتلة بالمستشارية بعد 16 عاماً في السلطة.

انت الان تتابع خبر ميركل تعلن عن معركة صعبة يخوضها حزبها بعد 16 عاماً في السلطة والان مع التفاصيل

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع