طالبان تكشف حقيقة 'توطين الهزارة' غربي العراق

بغداد - ياسين صفوان - نفت حركة "طالبان"، الخميس، التقارير عن "توطين أقلية الهزارة" في مناطق غربي العراق، معربة عن استغرابها لهذه التقارير.

وقال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة "طالبان" محمد نعيم في حوار بثته قناة "روسيا اليوم"، رداً على تقارير تفيد بوجود مقترح بتوطين أقلية من الأفغان في العراق، "لا بد أن نحكم عقلنا لماذا تهجيرهم، الذي يسكن في أفغانستان هم أبناء البلد وهم مواطنون ولماذا التهجير".

واعرب عن استغرابه "من هذه الفكرة"، واصفاً إياها بـ"الكلام التافه".

وأضاف أن "الافغان هم شعب واحد ويد واحدة ويسكنون في بلدهم وفي وطنهم ليست هنالك اي مشكلة".

وكانت أنباء أفادت قبل أيام بوجود مقترح يتضمن توطين لاجئين افغان في الأراضي العراقية، مقابل امتيازات تحصل عليها بغداد.