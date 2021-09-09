رئيس البرلمان الليبي يقر خطة إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 سبتمبر 2021

الخليج 365- متابعات

وقع رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، يوم الخميس، قانونا يسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية في شهر ديسمبر/كانون الأول المُقبل، على الرغم من رفض مؤسسة أخرى في الدولة هذه الخطوة قائلة إن التشريع ”معيب“.



وقال المتحدث باسم البرلمان إن صالح أرسل القانون، الذي سيفتح الطريق أمام إجراء الانتخابات الرئاسية في الـ24 من شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، إلى مؤسسات سياسية أخرى وإلى الأمم المتحدة.

وقال المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الذي تأسس بموجب اتفاق سياسي عام 2015، إن صالح دفع بالقانون قدما مستخدما سلطات لا يملكها؛ من أجل عرقلة الانتخابات المقبلة، بتعمد إصدار قانون به ”عوار“، على حد وصفه.