شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طيران الإمارات تعلن استئناف خدماتها إلى السعودية اعتباراً من 11 سبتمبر الجاري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت طيران الإمارات عن استئناف خدماتها إلى السعودية اعتباراً من 11 سبتمبر الجاري، وإلى سان بطرسبرج 8 أكتوبر 2021.



ويشكل هذا الإعلان إضافة مهمة لعمليات طيران الإمارات، التي تواصل بأمان توسيع واستعادة شبكة محطاتها العالمية إلى مستويات ما قبل الجائحة، وذلك نتيجة لتخفيف بروتوكولات الدخول الدولية واستجابةً للنمو المستمر في الطلب على السفر.

ولا تزال دبي تتصدر قائمة الوجهات التي يقصدها السياح الروس، حيث توفر مزيجاً من الطقس الرائع شتاءً والفنادق ذات المستوى العالمي التي تناسب كافة الميزانيات، وفرص التسوق ومجموعة من عوامل الجذب الجديدة التي تشجع على تكرار الزيارات.

واعتباراً من 8 أكتوبر المقبل، ستشغل طيران الإمارات بين دبي وسان بطرسبرج أربع رحلات في الأسبوع بطائرات البوينج 777-300 بتقسيم الدرجات الثلاث، وسوف تتعزز الخدمة إلى رحلة يومية اعتباراً من 21 أكتوبر.

وسوف تغادر رحلة طيران الإمارات "ئي كيه 173" دبي الساعة 9:10 صباحاً أيام الاثنين والأربعاء والجمعة وتصل إلى مطار سان بطرسبرج بولكوفو في الساعة 2:15 بعد الظهر. وتقلع رحلة العودة "ئي كيه 174" من سان بطرسبرج في الساعة 4:45 عصراً لتحط في مطار دبي الدولي ويعود إلى دبي في الساعة 11:45 ليلاً بالتوقيت المحلي.

وتغادر الرحلة "ئي كيه 175" دبي في الساعة 3:45 عصراً أيام الثلاثاء والخميس والسبت والأحد، وتصل إلى سان بطرسبرج في الساعة 8:50 مساءً. وتقلع رحلة العودة من مطار سان بطرسبرج بولكوفو في الساعة 11:15 ليلاً، لتهبط في دبي في الساعة 6:15 صباح اليوم التالي. (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دبي وسان بطرسبرج).

واعتباراً من يوم السبت 11 سبتمبر الجاري، ستبدأ طيران الإمارات تشغيل 24 رحلة أسبوعياً إلى المملكة العربية السعودية، بما في ذلك رحلة يومية إلى العاصمة الرياض، ورحلات يومية بطائرات A380 إلى جدة، ورحلة يومية إلى الدمام وثلاث رحلات أسبوعياً إلى المدينة المنورة. وسوف ترتفع خدمة الرياض إلى رحلتين يومياً اعتباراً من 16 سبتمبر، وهناك خطط أيضاً لزيادة أعداد الرحلات عبر المدن الأخرى بحلول نهاية سبتمبر.

الرياض:

تغادر رحلة طيران الإمارات "ئي كيه 2817" دبي يومياً في الساعة 4:40 عصراً وتهبط في مطار الملك خالد الدولي في الساعة 5:50 مساءً. أما رحلة العودة "ئي كيه 2818" فتغادر الرياض في الساعة 8:10 مساءً وتصل إلى مطار دبي الدولي في الساعة 11:20 ليلاً.

جدة:

تغادر رحلة طيران الإمارات "ئي كيه 2803" دبي يومياً في الساعة 4 عصراً وتهبط في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في الساعة 6 مساءً. أما رحلة العودة "ئي كيه 2804" فتغادر جدة في الساعة 9:20 ليلاً وتصل إلى مطار دبي الدولي في الساعة 1 بعد منتصف الليل.

الدمام:

تغادر رحلة طيران الإمارات "ئي كيه 2821" دبي يومياً في الساعة 8:50 مساءً وتهبط في مطار الملك فهد الدولي في الساعة 9:20 ليلاً. أما رحلة العودة "ئي كيه 2822" فتغادر الدمام في الساعة 10:45 ليلاً وتصل إلى مطار دبي الدولي في الساعة 1 بعد منتصف الليل.

المدينة المنورة:

تغادر رحلة طيران الإمارات "ئي كيه 2809" دبي (3 مرات في الأسبوع) في الساعة 4:30 عصراً وتهبط في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في الساعة 6 مساءً. أما رحلة العودة "ئي كيه 2810" فتغادر المدينة المنورة في الساعة 8 مساءً وتصل إلى مطار دبي الدولي في الساعة 11:40 ليلاً.

وتنصح طيران الإمارات عملاءها بزيارة "مركز معلومات كوفيد19" للاطلاع على تفاصيل متطلبات السفر إلى مختلف دول العالم، بما في ذلك من وإلى المملكة العربية السعودية. وتتوفر جداول مواعيد الرحلات على emirates.com، ويمكن حجز التذاكر من خلال الموقع الشبكي أو تطبيق الهاتف المحمول أو عن طريق وكلاء السفر أو مكاتب مبيعات طيران الإمارات.

وتواصل طيران الإمارات إعادة بناء شبكتها العالمية تدريجياً، واستأنفت خدمات الركاب إلى أكثر من 120 وجهة، ما يتيح لعملائها السفر براحة وأمان إلى دبي وعبرها إلى الأمريكتين وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط ودول منطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية.

وتتيح دبي لزوارها من بداية أكتوبر 2021 حتى نهاية مارس 2022 الاستمتاع بزيارة معرض إكسبو 2020 دبي والاستمتاع بالخبرات والتجارب التي تناسب جميع الأعمار والاهتمامات، بما في ذلك ورش العمل المتخصصة والعروض الحية وغيرها. ويستطيع رواد المعرض كذلك زيارة أجنحتهم الوطنية لتذوق أطعمتهم التقليدية، وكذلك أجنحة الدول المشاركة البالغ عددها 190 لتجربة ثقافات أخرى وعروض مميزة، أو زيارة مختلف الأجنحة الخاصة للإطلالة على المستقبل والابتكارات التي ستحدث فرقاً في عالم الغد. وتقدم طيران الإمارات لزوار دبي أو عبرها في أي وقت خلال إكسبو 2020 بطاقة دخول إلى إكسبو ليوم واحد مجاناً مقابل كل تذكرة طيران.

وتحرص طيران الإمارات على حماية صحة عملائها لضمان شعورهم بالأمان والثقة عند اتخاذ قرار السفر. وتطبق الناقلة أحدث تدابير الصحة والسلامة في كل خطوة من الرحلة. كما أدخلت مؤخراً تقنية بدون تلامس لتسهيل مرور العملاء عبر مطار دبي الدولي، وعززت قدراتها في التحقق الرقمي لتزويد عملائها بفرص أكثر للاستفادة من جواز سفر IATA هذا الصيف.

ولا تزال طيران الإمارات محافظةً على ريادتها في الصناعة، من خلال المنتجات والخدمات المبتكرة التي تلبي متطلبات المسافرين في هذه الظروف غير العادية والمتغيرة. فقد عززت الناقلة مؤخراً مبادراتها في مجال رعاية العملاء من خلال سياسات حجز أكثر سخاء ومرونة، ومددت أيضاً التغطية التأمينية ضد مختلف المخاطر، وساعدت عملاءها على الاحتفاظ بأميالهم وحالة الفئة في برنامج "سكاي واردز طيران الإمارات".

وتحث طيران الإمارات عملاءها على التحقق من أحدث قيود السفر الحكومية في بلدانهم ومحطات سفرهم، والتأكد من استيفائهم متطلبات دخول وجهاتهم النهائية. معلومات وافية عن متطلبات دخول الزوار الدوليين إلى دبي.