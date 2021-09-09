فرنسا تمنح جنسيتها لـ12 ألفاً من مكافحي فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم، منحها الجنسية لأكثر من 12 ألف شخص أجنبي من العاملين على الخطوط الأمامية لمكافحة كوفيد 19، في بادرة شكر لهم لقاء الخدمات التي أدوها خلال أزمة فيروس كورونا.



وقالت مارلين شيايا، وكيلة وزارة الداخلية المسؤولة عن الجنسية، إن 16 ألف شخص تقدموا بطلبات لنيل جواز السفر الفرنسي العام الماضي بموجب برنامج خاص يسمح للعاملين في الخدمات الأساسية التقدم بعد قضائهم عامين في البلاد بدلاً من الأعوام الخمسة المطلوبة.

وأضافت أن 12,012 من هؤلاء أصبحوا الآن مواطنين فرنسيين.

ومن بين العاملين الآخرين المؤهلين للتقدم بطلبات للحصول على الجنسية، وفق هذا البرنامج، عمال النظافة ومقدمو الرعاية المنزلية والمربيات.

وقالت شيايا، في بيان، إن «هؤلاء الذين عملوا في المواقع الأمامية كانوا هناك لأجل الوطن. ومن الطبيعي أن يقوم الوطن ببادرة تجاههم».

وفي عام 2020 بلغ العدد الإجمالي للذين حصلوا على الجنسية الفرنسية 61,371 شخصاً.