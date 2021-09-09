شكرا لقرائتكم خبر 44 قتيلا جراء حريق في سجن إندونيسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال مسؤول إندونيسي أمس إن عدد القتلى جراء حريق شب في سجن مكتظ بالقرب من العاصمة جاكرتا ارتفع إلى 44 شخصا بعد وفاة ثلاثة سجناء أصيبوا بحروق خطيرة الليلة الماضية.

ودمر الحريق الذي شب في الساعات الأولى من صباح أمس مبنى في سجن تانجيرانج في مقاطعة بانتين والذي يحتجز فيه معظم السجناء المدانين بجرائم مخدرات.

وقالت ريكا إبريانتي المتحدثة باسم إدارة السجون «إن ثلاثة أشخاص آخرين توفوا أثناء تلقيهم العلاج في مستشفى تانجيرانج العام».

ومن بين الذين لقوا مصرعهم في الحريق أجنبيان ، أحدهما من البرتغال وآخر من جنوب إفريقيا، كانا يقضيان أحكاما بتهم تتعلق بالمخدرات، وفقا لما ذكره وزير العدل ياسونا لاوالي.