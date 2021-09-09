44 قتيلا جراء حريق في سجن إندونيسي

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ودمر الحريق الذي شب في الساعات الأولى من صباح أمس مبنى في سجن تانجيرانج في مقاطعة بانتين والذي يحتجز فيه معظم السجناء المدانين بجرائم مخدرات.
وقالت ريكا إبريانتي المتحدثة باسم إدارة السجون «إن ثلاثة أشخاص آخرين توفوا أثناء تلقيهم العلاج في مستشفى تانجيرانج العام».
ومن بين الذين لقوا مصرعهم في الحريق أجنبيان ، أحدهما من البرتغال وآخر من جنوب إفريقيا، كانا يقضيان أحكاما بتهم تتعلق بالمخدرات، وفقا لما ذكره وزير العدل ياسونا لاوالي.
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