طالبان تحظر الاحتجاجات في كابول

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وقالت وزارة داخلية «إمارة أفغانستان» «إن المتظاهرين أخلوا بالنظام المدني وتسببوا في مضايقات؛ لذلك لا ينبغي لأحد أن يحاول تنظيم احتجاج في الوقت الراهن تحت أي ظرف».
وأضاف البيان «إنه يجب مستقبلا مشاركة هدف الاحتجاج وشعاراته وموقعه وتوقيته مع وزارتي الأمن والعدل قبل 24 ساعة على الأقل من انطلاقه».
وهذا أول بيان رسمي من وزارة داخلية طالبان عقب إعلان تشكيل الحكومة قبل يومين.
وانطلقت مجموعة من النساء أمس للاحتجاج على تشكيلة الحكومة الجديدة.
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