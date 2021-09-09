أسس أول مدرسة تكنولوجية.. "التربية والتعليم" تنعى محمود العربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قالت وزارة التربية والتعليم، أنها تنعى الحاج محمود العربي الذي أنشأ أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية في سبتمبر 2018 في المنطقة الصناعية، وهي أول مدرسة من هذا الجيل من المدارس الفنية يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "رحمه الله رحمة واسعة وادخله فسيح جناته.. وإنا لله وإنا اليه راجعون".

وتوفى الحاج محمود العربي رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، رجل الصناعة الوطنية وشهبندر التجار، عصر اليوم الخميس الموافق 9 سبتمبر.

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