اخبار العالم

أخبار التعليم| إعلان نتيجة القبول بمدارس ستيم وشروط التحويل بين الجامعات الخاصة والأهلية

0 نشر
0 تبليغ


محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

شهدت الساحة التعليمية والمدارس أحداثًا عديدة على مدار اليوم الخميس، تتضمن قرارات وتعليمات جديدة تهم الطلاب وأولياء الأمور وأيضًا المعلمين.

وينشر "الخليج 365" أبرز أخبار التعليم على مدار اليوم كالتالي:

- "ظهرت الآن".. إعلان نتيجة المقبولين بمدارس "ستيم"

- طلب إحاطة لوزير التعليم بشأن زيادة مصروفات المدارس الخاصة بنسب مبالغ فيها

- تصريح إقامة وكشف درجات موثق.. 4 شروط للتحويل بين الجامعات الخاصة والأهلية

- المصدر الوحيد والرسمي.. التعليم العالي تخصص صفحة للراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية

- تقرير رسمي.. 8 شروط للتحويل بين الجامعات الخاصة والأهلية

- التعليم العالي: 65 ألف طالب يسجلون في تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات

- تنسيق الجامعات الأهلية.. قرار جديد بشأن تعديل الرغبات يبدأ مساء اليوم

- اليوم.. استمرار تسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات الخاصة

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا