أخبار التعليم| إعلان نتيجة القبول بمدارس ستيم وشروط التحويل بين الجامعات الخاصة والأهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:
شهدت الساحة التعليمية والمدارس أحداثًا عديدة على مدار اليوم الخميس، تتضمن قرارات وتعليمات جديدة تهم الطلاب وأولياء الأمور وأيضًا المعلمين.
وينشر "الخليج 365" أبرز أخبار التعليم على مدار اليوم كالتالي:
- "ظهرت الآن".. إعلان نتيجة المقبولين بمدارس "ستيم"
- طلب إحاطة لوزير التعليم بشأن زيادة مصروفات المدارس الخاصة بنسب مبالغ فيها
- تصريح إقامة وكشف درجات موثق.. 4 شروط للتحويل بين الجامعات الخاصة والأهلية
- المصدر الوحيد والرسمي.. التعليم العالي تخصص صفحة للراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية
- تقرير رسمي.. 8 شروط للتحويل بين الجامعات الخاصة والأهلية
- التعليم العالي: 65 ألف طالب يسجلون في تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات
- تنسيق الجامعات الأهلية.. قرار جديد بشأن تعديل الرغبات يبدأ مساء اليوم
- اليوم.. استمرار تسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات الخاصة