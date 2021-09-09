أخبار التعليم| إعلان نتيجة القبول بمدارس ستيم وشروط التحويل بين الجامعات الخاصة والأهلية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

شهدت الساحة التعليمية والمدارس أحداثًا عديدة على مدار اليوم الخميس، تتضمن قرارات وتعليمات جديدة تهم الطلاب وأولياء الأمور وأيضًا المعلمين.

وينشر "الخليج 365" أبرز أخبار التعليم على مدار اليوم كالتالي:

- "ظهرت الآن".. إعلان نتيجة المقبولين بمدارس "ستيم"

- طلب إحاطة لوزير التعليم بشأن زيادة مصروفات المدارس الخاصة بنسب مبالغ فيها

- تصريح إقامة وكشف درجات موثق.. 4 شروط للتحويل بين الجامعات الخاصة والأهلية

- المصدر الوحيد والرسمي.. التعليم العالي تخصص صفحة للراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية

- تقرير رسمي.. 8 شروط للتحويل بين الجامعات الخاصة والأهلية

- التعليم العالي: 65 ألف طالب يسجلون في تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات

- تنسيق الجامعات الأهلية.. قرار جديد بشأن تعديل الرغبات يبدأ مساء اليوم

- اليوم.. استمرار تسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات الخاصة