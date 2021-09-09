صور.. إغلاق 30 منشأة في الإسكندرية بسبب "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

استعرض اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، حصيلة حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى الأحياء، للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك على مدار نحو أسبوع.

وقال المحافظ، في بيان، اليوم، إنه جرى إغلاق 30 منشأة "محلات ومقاهى ومراكز تعليمية" مخالفة، فضلا عن التحفظ على 8717 حالة إشغال طريق خلال 7 أيام.

وأشار إلى أنه جرى تحرير 815 محضرا متنوعا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق وتراخيص محلات.

وأضاف الشريف، أن الإسكندرية ملتزمة بقرارات رئيس مجلس الوزراء، للحد من انتشار جائحة كورونا، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وكلف المحافظ السكرتير العام والمساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء باستمرار شن حملات فرض الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء على مدار اليوم.