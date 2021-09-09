بسبب واقعة "المطعم المائل في النيل".. إغلاق شارع المشاية في المنصورة - فيديو وصور

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

أغلقت قوات الأمن في محافظة المنصورة شارع المشاية السفلية على كورنيش المنصورة بسبب واقعة ميل مطعم في نهر النيل مساء اليوم الخميس.

تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، بوقوع ميل في مطعم عائم على كورنيش المنصورة.

ووضعت قوات الأمن مسارات مرورية بديلة للسيارات، وذلك لمنع حدوث أي تكدسات مرورية بسبب توقف الحركة المرورية في شارع المشاية السفلية.

انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية والإسعاف إلى موقع البلاغ لفحصه ونقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

تبين من الفحص أن المطعم مكون من 3 طوابق، ويعمل كمطعم وكافيتريا وقاعة حفلات، وحدث له ميل مفاجئ في نهر النيل، بينما جرى إنقاذ المتواجدين في المطعم المائل.