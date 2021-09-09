وزير الصحة الروسي: دول مجموعة العشرين تعتبر "سبوتنيك V" أفضل لقاح للوقاية من كوفيد

اسماعيل عبد الحي - قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، إن وزراء الصحة وصفوا خلال لقاء مجموعة العشرين، لقاح "سبوتنيك V" الروسي كأفضل وسيلة للوقاية من فيروس كورونا.

وذكر الوزير، أن لقاء وزراء صحة دول مجموعة العشرين، عقد في 5 سبتمبر الجاري في روما.

وأضاف الوزير الروسي، في كلمته خلال منتدى الابتكارات الاجتماعية للمناطق: "على مدار العقد الماضي، كان هذا على الأغلب، الاختراق الأول في العلوم الطبية، عندما يكون الدواء معروفا وموثوقا به في جميع أنحاء العالم. والآن خلال لقاء مجموعة العشرين، أشار وزراء الصحة في دول المجموعة إلى أن سبوتنيك، هو أفضل دواء للوقاية".

ونوه الوزير موراشكو، بأنه ظهر أكثر من 1.2 ألف مادة طبية في الأسواق خلال فترة الوباء، وهو أمر لم يحدث قط في السابق في مثل هذه الفترة الزمنية القصيرة. وشدد موراشكو، على أن ذلك تضمن، ظهور أدوية وعقاقير طبية تنفذ الأرواح.

المصدر: نوفوستي