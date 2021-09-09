حريق غابات ضخم في إسبانيا يجبر مئات على الفرار

- ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 23:30
عربي ودولي
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قالت سلطات محلية في إسبانيا، اليوم الخميس، إن حريق غابات أجبر نحو 800 شخص في منتجع إستبونا جنوب البلاد على إخلاء المنطقة.وذكرت خدمات الطوارئ أن الحريق أتى على نحو خمسة آلاف فدان من الغابات الكثيفة.
وأضافت السلطات أنها أجلت 779 شخصاً من أربعة تجمعات سكنية في منتجع "إستبونا" وهو مقصد سياحي شهير يقصده السائحون البريطانيون ومن مجمع سكني في منطقة "بينافيس" المجاورة.
وقالت الحكومة المحلية في إقليم الأندلس، في بيان، إن نحو 200 من رجال الإطفاء ما زالوا يحاولون إخماد الحريق.
وأجبر الحريق السلطات على إغلاق العديد من الطرق، بما في ذلك جزء من طريق "إيه.بي-7" السريع بجوار ساحل البحر المتوسط.
المصدر: رويترز