رئيس وزراء مصر يلمح لإمكانية استئناف العلاقات مع تركيا

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- ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 23:01
عربي ودولي
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ألمح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، إلى إمكانية استئناف العلاقات الدبلوماسية مع تركيا هذا العام، إذا تم التغلب على القضايا العالقة.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مدبولي في مقابلة أجرتها معه وكالة "بلومبرج" للأنباء.
وقال مدبولي، إن القضية الرئيسية لمصر مع تركيا تظل في ليبيا.
وأضاف "نود أن نترك الليبيين ليقرروا" مستقبلهم.
وتعليقًا على الحوار المصري التركي، قال مدبولي إن "هناك الكثير من التحركات التي حدثت في الأشهر القليلة الماضية "، ولكن لا تزال هناك أيضًا بعض القضايا العالقة.
وحول اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، قال مدبولي إن "مصر تجري مفاوضات جادة للغاية" مع شركات أوروبية وغربية لإنتاج كميات "ضخمة" من لقاح فيروس كورونا لتصديرها إلى دول المنطقة وأفريقيا.
وتابع "تأمل مصر في التوصل لاتفاق مع إحدى الشركات قبل نهاية العام".
المصدر: د ب أ