مسؤول تونسي بارز يلمح إلى التوجه لتعديل الدستور

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- ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 22:15
عربي ودولي
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قال وليد الحجام مستشار الرئيس التونسي، اليوم الخميس، إن هناك اتجاها لتغيير النظام السياسي في البلاد وربما عبر استفتاء.
كان الرئيس التونسي قيس سعيد علق عمل البرلمان في 25 يوليو الماضي وأقال رئيس الوزراء.
وقال الحجام، في مقابلة مع وكالة رويترز الدولية للأنباء، "هناك ميل لتغيير النظام السياسي الذي لا يمكن أن يتواصل.. تغيير النظام يعني تغيير الدستور.. عبر الاستفتاء ربما.. الاستفتاء يستوجب وقتا وإعدادا لوجيستيا".
وأضاف أن هذه هي خطة الرئيس سعيد وأنها في مراحلها الأخيرة ومن المتوقع الإعلان عنها رسميا في وقت قريب.
ولم يخض الحجام في تفاصيل التغييرات التي يفكر فيها سعيد.
وأضاف الحجام أن «برنامج الرئيس أصبح على بعد خطوات قليلة ومن المتوقع أن يجري إعلانه قريباً».
وأشار الحجام إلى أن الدستور الحالي أصبح عائقاً أساسياً ويُفترض تعليقه ووضع نظام للسلطات المؤقتة.
المصدر: رويترز