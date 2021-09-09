البحرية الأمريكية: تشكيل قوة هي الأولى من نوعها لزيادة قدرتها على الردع

كتبت أسماء لمنور في الخميس 9 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ 33 دقيقة

أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم الخميس، أن الأسطول الخامس التابع لها شكل قوة جديدة تحمل الرقم 59، لزيادة قدرته على الردع ودمج الأنظمة غير المأهولة والذكاء الاصطناعي بسرعة في نطاق عملياته.

وصرح الأسطول الخامس الأمريكي في بيان، أنها ستكون أول قوة من نوعها تابعة للبحرية الأمريكية.

ووفقا للبيان، فإن “الهدف من تشكيل القوة الجديدة هو تطوير ودمج الأنظمة غير المأهولة والذكاء الاصطناعي كوسيلة لتعزيز وعينا بالمجال البحري، وزيادة الردع”.

وتغطي عمليات الأسطول الخامس منطقة الخليج العربي وخليج عمان والبحر الأحمر وأجزاء من المحيط الهندي، حيث تتكون المنطقة من 21 دولة وتضم 3 نقاط حرجة في مضيق هرمز وقناة السويس ومضيق باب المندب.

ووفقا للبيان، تم تعيين النقيب مايكل دي براسور، الخبير في الروبوتات البحرية، كأول قائد للقوة 59، حيث سيقود فريق ذوي خبرة خاصة بالمنطقة، في الأنظمة غير المأهولة وتلك التي بدون طيار، في مجال الأنظمة السيبرانية والذكاء الاصطناعي والفضاء.