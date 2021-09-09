ردّ من البابا فرنسيس على رسالة من أهالي ضحايا المرفأ

كتبت أسماء لمنور في الخميس 9 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

رد قداسة البابا فرنسيس على رسالة من أهالي الشهداء وُجّهت إليه في ٤ آب.

في المقابل، قرر المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار ترك المدير السابق للمخابرات العميد كميل ضاهر رهن التحقيق، بعد جلسة استجواب، في حضور وكيله القانوني المحامي مارك حبقة، بدأت العاشرة صباحاً واستمرت سبع ساعات.

وجاء قرار البيطار على خلفية انتظار استكمال التحقيقات وجمع المعطيات حول الملف واستجواب عدد من الضباط الذين كانوا يعملون مع الضاهر خلال تولّيه منصبه في مديرية المخابرات.

التفاصيل في الصورة المرفقة.