دولة الإمارات تجدد رفضها التدخلات الأجنبية في شؤون الدول العربية

محمد الفلاح - الخميس 9 سبتمبر 2021

جددت دولة الإمارات اليوم الخميس، رفضها التدخلات الأجنبية في شؤن الدول العربية، وأكدت على احترام السيادة الوطنية.



وقال خليفة شاهين المرر وزير الدولة الإماراتي في اجتماع المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية في دورته العادية الـ156، إن دولة الإمارات ترفض التدخلات الأجنبية في شؤون الدول العربية ونؤكد على أهمية احترام السيادة الوطنية ودعم الأمن والاستقرار.

وأوضح في كلمته "نواجه تحديات مختلفة في منطقتنا العربية تستوجب عملًا جماعيًا جادًا لبناء جسور التعاون وتعزيز فرص الاستقرار والازدهار".

وشدد خليفة شاهين المرر على أن "الإمارات تؤمن أن تطوير العمل العربي المشترك ركيزة أساسية في مواجهة التحديات بما يحقق طموحات الشعوب العربية".

وأكد وزير الدولة الإماراتي إدانة "استمرار الاعتداءات الإرهابية لمليشيات الحوثي التي تستهدف المناطق والأعيان المدنية في السعودية".

وأكد أنها تعد تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والسلام في المنطقة، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، كما شدد على أن احترام الدول لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار، سيظل المطلب الأساس لدولة الإمارات في علاقاتها الإقليمية والدولية.

وفي هذا السياق، جدد خليفة شاهين المرر دعوة إيران إلى الرد الإيجابي على مبادرات ودعوات دولة الإمارات المتكررة للحل السلمي لقضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

وأكد أيضاً على موقف دولة الإمارات الثابت في دعم قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين.

وجدد تأكيده على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمات التي تواجهها المنطقة، كالأزمة اليمنية والسورية والليبية، وعلى دعم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في السودان.

كما ثمّن جهود الحكومة العراقية في تنظيم ونجاح "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة"، الذي عقد على مستوى القادة في 28 أغسطس 2021، والذي يعد خطوة مهمة على طريق عودة العراق إلى دوره الطبيعي المأمول في محيطه العربي والإقليمي.