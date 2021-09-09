حريق غابات ضخم بجنوب إسبانيا.. التفاصيل الكاملة

محمد الفلاح - الخميس 9 سبتمبر 2021

قالت سلطات محلية في إسبانيا، الخميس، إن حريق غابات أجبر نحو 800 شخص في منتجع إستبونا جنوب البلاد على إخلاء المنطقة.



وذكرت خدمات الطوارئ أن الحريق شب، الأربعاء، في حوالي الساعة 9.30 مساء بالتوقيت المحلي وأتى منذ ذلك الحين على نحو 5 آلاف فدان من الغابات الكثيفة.

وأضافت السلطات أنه تم إجلاء 779 شخصاً من أربع تجمعات سكنية في منتجع إستبونا وهو مقصد سياحي شهير للسائحين البريطانيين، ومن مجمع سكني في منطقة بينافيس المجاورة.

وقالت الحكومة المحلية في أندلسية في بيان إن نحو 200 من رجال الإطفاء ما زالوا يحاولون إخماد الحريق.

وأجبر الحريق السلطات على إغلاق العديد من الطرق، بما في ذلك جزء من طريق "إيه.بي-7" السريع بجوار ساحل البحر المتوسط.