شكرا لقرائتكم خبر عن «الإيسيسكو» تؤكد أهمية تطوير الفكر الاستراتيجي بدول العالم الإسلامي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت بمدينة مراكش المغربية اليوم أعمال الدورة التدريبية التي نظمها مركز الاستشراف الإستراتيجي بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بالتعاون مع منظمة اليونسكو، في موضوع "مختبر استشراف المستقبل".

واستفاد من هذه الدورة التي استمرت على مدى 3 أيام، 60 طالبًا وطالبة من جامعة القاضي عياض، بمراكش بهدف تعزيز ثقافة الاستشراف لديهم، وإبراز أهميتها في اتخاذ القرار.

وأكد مدير مركز الإيسيسكو للاستشراف الاستراتيجي الدكتور قيس الهمامي بهذه المناسبة، أهمية تطوير الفكر الاستراتيجي في دول العالم الإسلامي، من أجل التخطيط لمختلف التغيرات، مشدداً على أهمية هذا النوع من التدريب، وإنجاز دراسات استراتيجية حول مهارات ومهن الغد، خصوصا في ظل التحديات التي تواجه دول العالم الإسلامي.