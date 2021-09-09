شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تسجل تراجعاً في مؤشر إصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هبطت حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا اليوم، دون معدل 150 حالة لكل 100 ألف شخص، وذلك للمرة الأولى في أكثر من شهرين.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة، أن المؤشر الذي احتُسب على مدى الأربعة عشر يوماً الماضية، هبط إلى نحو 140 حالة من 150 في اليوم السابق، في تراجع كبير عن مستوى قياسي وصل إلى 900 حالة لكل 100 ألف شخص نهاية يناير الماضي.

وأشارت البيانات إلى تسجيل 4763 حالة اليوم لتضاف إلى حالات الإصابة التي تبلغ الآن 4903021 حالة منذ تفشي الجائحة، فيما زادت حالات الوفاة 71 ليصبح إجمالي الوفيات 85218 حالة.