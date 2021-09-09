وزراء الخارجية العرب يتصدون للتدخلات الإيرانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفض وزراء الخارجية العرب التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية، وشددوا على ضرورة دعم موازنة السلطة الفلسطينية.

وناقش الاجتماع بمشاركة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ورئاسة وزير خارجية الكويت أحمد ناصر المحمد الصباح بالقاهرة أمس، البنود المتعلقة بحماية وصون الأمن القومي العربي والتصدي للتدخلات الإيرانية والتركية في شؤون الدول العربية ودعم القضية الفلسطينية، إلى جانب الأزمات في ليبيا وسورية واليمن، وتنسيق المواقف العربية بشأن القضايا المطروحة على الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحث الاجتماع عددا من مشروعات القرارات التي أعدها المندوبون الدائمون، والتي تتعلق بتطورات القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الأراضي الفلسطينية.

وحذر الاجتماع من تطورات الاستيطان والجدار والانتفاضة والأسري واللاجئين ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالإضافة إلى دعم موازنة السلطة الفلسطينية وعدد من الموضوعات السياسية الخاصة بالتدخلات الإيرانية والتركية في الشؤون العربية.

وجرى خلال الاجتماع، إدانة وشجب الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس، والعدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين، كما جرى مناقشة تعزيز العمل والجهود المشتركة على كافة الأصعدة لوقف الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية من خلال التواصل مع الأطراف الفاعلة لممارسة الضغوط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي. وطالب اجتماع اللجنة العربية، المجتمع الدولي بالوقوف بشكل حازم أمام الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي للأعراف والقوانين الدولية.

وكانت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية عقدت اجتماعا وزاريا صباح أمس بمقر الجامعة العربية برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري، وناقشت التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية وكيفية التصدي لها.

وعقدت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك لوقف الإجراءات الإسرائيلية في القدس، اجتماعا وزاريا بمقر

الجامعة العربية برئاسة الأردن والتي مثلها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.

وكان وزراء الخارجية العرب عقدوا اجتماعا تشاوريا بشأن القضايا الرئيسة المعروضة على جدول الأعمال وذلك بحضور الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط.

توصيات الاجتماع 156 للجامعة العربية:

