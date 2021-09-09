مشروع سعودي يخدم 20 ألفا في 7 محافظات يمنية خلال أسبوع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم مشروع دعم التغذية للأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات خدماته الطبية والتغذوية لـ20,095 مستفيدا خلال الفترة من 19 حتى 25 أغسطس الماضي، في محافظات عدن، ولحج، وتعز، والحديدة، وحضرموت، وحجة، ومأرب، وذلك بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وجرى خلال المشروع فرز 3,679 طفلا، وتقديم العلاج لـ 228 فردا من المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، وعلاج 544 حالة من المصابين بسوء التغذية المتوسط، إضافة إلى تقديم الخدمات الطبية لـ 504 أطفال لوقايتهم من سوء التغذية، فيما جرى فرز 2,296 مستفيدة من الأمهات الحوامل والمرضعات، وتقديم الخدمات العلاجية لـ 341 مستفيدة، فيما حصلت 1,612 امرأة على خدمات التدبير المتكامل لصحة الطفل (IMCI)، واستفادت 9,050 مراجعة من أنشطة التوعية، و1,841 من ركن المشورة.



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