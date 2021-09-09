شكرا لقرائتكم خبر قانون ليبي يسمح لحفتر بالترشح لرئاسة ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي فتحي المريمي «إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح صادق أمس على قانون انتخاب الرئيس الليبي بشكل مباشر من الشعب، بعد أن انتهت اللجنة القانونية بالمجلس من صياغته.

وأفاد المريمي بأن مجلس النواب سيقوم بإحالة نسخ من القانون إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة الوطنية، من أجل الشروع في إعداد كل ما يلزم لإجراء الانتخابات في موعدها يوم 24 ديسمبر القادم.

ويعطي القانون الفرصة للمشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي بالترشح لرئاسة البلاد، وهو ما رفضه المجلس الأعلى للدولة واعتبره معيبا.

وحول إمكانية ألا يلقى القانون قبولا لدى مجلس الدولة، علق المريمي قائلا «كل من سيرفض هذا القانون سيسعى إلى خراب ليبيا».

وأشار المريمي إلى أن مجلس النواب في طور مناقشته، مضيفا «في حال عدم تمكن المجلس من ذلك قبل موعد الانتخابات، فبالإمكان الاحتكام للقانون الذي انتخب بموجبه مجلس النواب الحالي سنة 2014».

وتنتظر ليبيا إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بناء على خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.