شكرا لقرائتكم خبر المعلمي: استهداف الأبرياء جريمة حرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ‏أكد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي أن استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران للمدنيين الأبرياء في ‏المنطقة الشرقية بالمملكة وجازان ونجران في 4 سبتمبر الجاري بـ 3 صواريخ باليستية و3 ‏طائرات مسيرة مفخخة، جريمة حرب شنيعة وانتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي. ‏

‏ جاء ذلك في رسالة بعث بها أمس إلى ‏مجلس الأمن الدولي عقب استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران للمنطقة ‏الشرقية بالمملكة وجازان ونجران، مؤكدا أن المحاولات العدائية الفاشلة عن إصابة طفلين سعوديين، ‏وإلحاق أضرار طفيفة بـ 14 منزلا سكنيا. ‏

‏ ودعا إلى محاسبة ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وأفاد بأن المملكة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية أراضيها ‏ومقدراتها الوطنية، ووقف هذه الأعمال العدوانية المعادية العابرة للحدود، وحماية المدنيين ‏والأعيان المدنية وفقا للقانون الدولي الإنساني.‏

وقال «مع استمرار هذه الهجمات التي تشنها ميليشيات الحوثي المدعومة من ‏إيران، في عرقلة الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الإقليمي والسلام الدولي، وتقويض جهود ‏الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن، فإننا ندعو مجلس الأمن إلى التنديد ‏بشدة بهذه الأعمال، وتحمل مسؤوليتها تجاه ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران ومزود ‏أسلحتها، وحرمان الموارد التي تمول عملهم العدواني الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين».‏