المعلمي: استهداف الأبرياء جريمة حرب

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جاء ذلك في رسالة بعث بها أمس إلى مجلس الأمن الدولي عقب استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران للمنطقة الشرقية بالمملكة وجازان ونجران، مؤكدا أن المحاولات العدائية الفاشلة عن إصابة طفلين سعوديين، وإلحاق أضرار طفيفة بـ 14 منزلا سكنيا.
ودعا إلى محاسبة ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وأفاد بأن المملكة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية أراضيها ومقدراتها الوطنية، ووقف هذه الأعمال العدوانية المعادية العابرة للحدود، وحماية المدنيين والأعيان المدنية وفقا للقانون الدولي الإنساني.
وقال «مع استمرار هذه الهجمات التي تشنها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، في عرقلة الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الإقليمي والسلام الدولي، وتقويض جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن، فإننا ندعو مجلس الأمن إلى التنديد بشدة بهذه الأعمال، وتحمل مسؤوليتها تجاه ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران ومزود أسلحتها، وحرمان الموارد التي تمول عملهم العدواني الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين».
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