الجبير يبحث تعزيز العلاقات مع اليابان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير لقاء عبر الاتصال المرئي أمس، بوزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني أوتو تاكاشي. وبحث الوزيران خلال اللقاء، العلاقات الثنائية المميزة التي تربط البلدين، وأهمية تعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة بين الشعبين الصديقين، كما تناول اللقاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



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