الكاظمي يدعو لمواجهة الفكر التكفيري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمس على أهمية تكاتف الجهود الدولية ضد خطر الإرهاب والفكر التكفيري المتطرف، اللذين يهددان المنطقة والعالم بأسره. وقال خلال استقباله قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي «إن العراق سيبقى فخورا بالنصر الذي حققه ضد أعتى التنظيمات الإرهابية في العصر الحديث». وأضاف «إن الإسناد والدعم والتدريب الذي حصل عليه العراق من جميع أشقائه وأصدقائه، كان عنصرا أساسيا في تحقيق ذلك النصر، وفي رفع مستوى قدرات القوات الأمنية بالنحو الذي مكن الحكومة من الانتقال في العلاقة مع التحالف الدولي، إلى مرحلة إنهاء المهام القتالية.

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