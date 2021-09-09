الحوثيون يكرسون أحكام داعش والقاعدة في اليمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجددت المواجهات بين قوات الجيش الوطني اليمني وميليشيات الحوثي الإرهابية في الجبهات الشمالية والغربية لمحافظة تعز.

وأكد المركز الإعلامي للجيش في محور تعز أن الميليشيات هاجمت مواقع في جبهة الدفاع الجوي شمال غرب المدينة ونقيل الكراش بجبهة العنين، وأن قوات الجيش تمكنت من التصدي لهجوم ميليشيات الحوثي في محيط الدفاع الجوي، وأبطلت محاولة التقدم الحوثية في الكراش بعد مواجهات عنيفة بمختلف الأسلحة.

وأسفرت المواجهات عن مقتل وجرح عدد من عناصر ميليشيات الحوثي، فيما لا تزال جثثهم في أطراف الجبهة، ونقل المركز عن مصدر ميداني، أن الميليشيات حاولت التسلل، مستغلة مرور المدنيين كدروع بشرية، قبل أن يتمكن الجيش من التصدي لهم وإجبارهم على التراجع.

وفي جبهات مأرب نفذت قوات الجيش والمقاومة القبلية عملية عسكرية هجومية واسعة استهدفت مواقع الميليشيات الحوثية بجبهة الكسارة غرب المحافظة.

وأكد مصدر ميداني أن العملية العسكرية نتج عنها تحرير عدة مواقع في ذات الجبهة والقضاء على العشرات من العناصر الحوثية الإيرانية فيما لاذ من تبقى منها بالفرار، مشيرا إلى أن قوات الجيش تمكنت خلال هجومها من اغتنام أسلحة وذخائر وعتاد عسكري متنوع، لافتا إلى أن أكثر من 20 نسقا حوثيا تهاوت تحت نيران قوات الشرعية وضربات مقاتلات التحالف.

من جهته، أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، اختطاف ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران للفنان يوسف البدجي أمام منزله في العاصمة صنعاء، وأوضح أن هذه الجريمة امتداد لحملات الاستهداف الممنهج للفن ومنع الغناء في الأعراس والمناسبات العامة وتصنيفه أحد المحرمات، وملاحقة الفنانين والاعتداء عليهم، ودفع العشرات منهم للفرار خارج البلد.

وأشار إلى أن هذا العمل الجبان يعكس همجية ميليشيات الحوثي، ومحاولاتها فرض أفكارها الظلامية على المجتمع بالقوة، وتنصيب نفسها وصيا على سلوكيات الناس وخصوصياتهم، وتكريس الأحكام التي طبقتها التنظيمات الإرهابية «القاعدة وداعش» في مناطق تواجدها.

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