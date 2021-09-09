شكرا لقرائتكم خبر عن عصام شيحة: الدولة ستعلن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن هناك رغبة شديدة جدا لتوجيه اتهامات لمصر لا أساس لها من الصحة من بعض المنظمات المشبوهة، مضيفا أن الأسبوع القادم نعلن عن أول استراتيجية حقوق الإنسان بمصر لتحسين حالة حقوق الإنسان بالدولة، وهو ما يعبر عن توافر الإرادة الوطنية لحماية هذه الحقوق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد مصطفى شردى عبر برنامجه "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن هناك تقارير من عدد من المنظمات الدولية تعبر عن التربص المستمر ضد الدولة المصرية.

وتابع أن مصدر هذه المعلومات جماعة الإخوان الإرهابية التى تتعامل مع هذه المنظمات بالأموال، والدولة المصرية تتعامل مع هذه التقارير باحترافية وجدية، وأننا نعانى من إرهاب ومنظمات مدعمة من قبل دول تريد هدم الدولة المصرية.