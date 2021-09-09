شكرا لقرائتكم خبر عن 500 ألف جنيه عقوبة إجراء بحث طبى دون توافر الاشتراطات القانونية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع القانون رقم 214 لسنة 2020، بشأن تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، عدد من الأسس والضوابط اللازمة لإجراء البحوث الطبية الإكلينيكية، وحماية المبحوثين، سواء كانت هذه البحوث وقائية أو تشخيصية، أو علاجية أو غير علاجية، تداخلية أو غير تداخلية.

وفيما يلى نستعرض عقوبة إجراء بحث طبى دون توافر الاشتراطات المنصوص عليها...

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أى جهة بحثية أجرت بحثًا طبيًا إكلينيكيًا دون توافر أى شرط من اشتراطات الجهة البحثية المنصوص عليها فى هذا القانون.

فإذا ترتب على ذلك آثار جانبية خطيرة للمبحوث، فتكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

الجدير بالذكر أنه وفقا للقانون، يُحظر تحفيز المبحوث للاشتراك فى أى بحث طبى وذلك بمنحه مكافآت أو مزايا نقدية أو عينية .

ويُستثنى مما سبق ما يُمنح للمبحوث من مقابل تبعات الاشتراك فى البحث الطبى ، كمصاريف الانتقال من وإلى الجهة البحثية ، أو التغيب عن ساعات العمل التى يقتضيها البحث الطبى ، على أن يحدد ذلك مسبقًا وبشفافية تامة فى استمارة الموافقة المستنيرة المقدمة إلى اللجنة المؤسسية المختصة وموافقتها عليها. وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.