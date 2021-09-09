شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب: الدولة المصرية تبنت خطة شاملة لمكافحة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على أن الإنسانية لاتزال تعاني من ويلات الإرهاب، على الرُغم من الجهود الدولية المبذولة للتصدى له، حيث إنه لم تُسعف ترسانة الصكوك الدولية والإقليمية لمكافحة الإرهاب على اقتلاع تلك الظاهرة الخبيثة.



جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أمام القمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب، والتى استضافتها العاصمة النمساوية فيينا.



وقال رئيس مجلس النواب، إن الدولة المصرية لم تنظر يوماً إلى مكافحة الإرهاب بوصفها قضية وطنية، بل وضعتها على قمة سُلم أولويات سياستها الخارجية، ونظرت إليه بوصفه تحدي عالمي، ينبغى أن يحظى بالإرادة الصادقة لمجابهته بشكل شامل، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تبنت مُقاربة شاملة في مكافحة الإرهاب، تعتمد على تعزيز الشق التنموي والفكري والاجتماعي بجانب الحل الأمني.

كما أكد المستشار الدكتور حنفي جبالى، أن الدولة المصرية استشعرت الخطر الإقليمي والدولي الذي يُمثله تحول منطقة الساحل لبؤرة للتنظيمات الإرهاب، وهو ما انعكس على جهودها المُكثفة لدعم الأشقاء فى منطقة الساحل لمكافحة الإرهاب.

في ختام الكلمة، دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المجتمع الدولي إلى التحلي بالشجاعة والإرادة الجادة لمكافحة الإرهاب، خاصة في منطقة الساحل الإفريقي، كما شدد على ضرورة وضع خارطة طريق برلمانية عالمية لمجابهة الإرهاب حفاظاً على أمن واستقرار المجتمعات.