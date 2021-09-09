شكرا لقرائتكم خبر عن حنفى جبالى: ندعم القضية القبرصية ونساند جهود التوصل لتسوية وفق قرارات الأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن مصر وقبرص تربطهما علاقات ‏صداقة تاريخية، قائمة على الود والاحترام المتبادل، مؤكداً حرص مصر على دفع ‏العلاقات بين البلدين لمستوى استراتيجي، الأمر الذى يتجلى فى ترفيع الإطار العام ‏للعلاقات الثنائية إلى لجنة حكومية عليا على مستوى الرئيسين، ووجود رغبة سياسية ‏مشتركة لتفعيل وتطوير مشروعات التعاون القائمة وفتح مجالات جديدة للتعاون بين ‏البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مع أنيتا ديميتريو ‏رئيسة مجلس النواب القبرصي، وذلك على هامش مشاركته فى المؤتمر الخامس لرؤساء ‏البرلمانات فى فيينا النمسا. ‏

كما أشار رئيس مجلس النواب، إلى الأهمية التى توليها مصر لتعزيز التعاون بين البلدين فى مجال الطاقة ‏خاصةً فى إطار "منتدى غاز شرق المتوسط"، داعياً إلى فتح أفاق جديدة للتعاون بين ‏الجانبين لتعظيم الاستفادة من ثرواتهما الطبيعية، بما يعود بالنفع والمصلحة على ‏الشعبين الصديقين.

‏وفى ذات السياق، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على استمرار الدعم المصرى ‏لقبرص فيما يتعلق بالقضية القبرصية ومساندة جهود التوصل إلى تسوية لتلك القضية ‏وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كما ثمن الدور الذى تقوم به قبرص داخل ‏الاتحاد الأوروبى لدعم المواقف المصرية، وتعزيز التعاون بين مصر والاتحاد، باعتبار مصر ‏شريكاً استراتيجياً فى جنوب المتوسط ،والشرق الأوسط يقوم بدور حيوى فى تحقيق ‏الاستقرار الإقليمى، داعياً الجانب القبرصي إلى تعزيز التعاون فى المجال البرلمانى ‏وتنسيق المواقف والرؤى حول القضايا والشواغل محل الاهتمام المشترك فى المحافل ‏الإقليمية والدولية.

‏وقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي، عرضاً موجزاً لما بذلته مصر من جهود مضنية فى ‏موضوعات الهجرة غير الشرعية والإرهاب، مؤكداً التزام مصر بمساندة ودعم كافة ‏القضايا التى تهتم بها قبرص وتحمي وتصون أمنها القومى.

‏من جانبها، أكدت رئيسة مجلس النواب القبرصي حرصها على مواصلة ودفع ‏العلاقات البرلمانية بين البلدين، بما يتسق مع الشراكة الاستراتيجية بينهما، مؤكدةً ‏حرص قبرص على تعزيز التعاون والاستثمارات فى مصر فى المجالات كافة خاصةً ‏الاقتصادية وتقديم أطر جديدة للتعاون وإزالة كافة المعوقات أمامها.

‏كما أشارت إلى اعتزاز قبرص بالمواقف المصرية الداعمة لها فى مختلف القضايا ‏والملفات.

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