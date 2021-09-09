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رئيس النواب يشارك بحفل استقبال مستشار النمسا بمؤتمر رؤساء البرلمانات بڤيينا

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القاهرة - سامية سيد - على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات والمنعقد بالعاصمة النمساوية ڤيينا، شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مساء أمس في حفل الاستقبال الذي نظمه المستشار النمساوي سيباستيان كورتز على شرف رؤساء البرلمانات المشاركين في المؤتم.

وخلال الحفل تبادل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الحديث الودي مع المستشار النمساوي سيباستيان كورتز، وتناول خلاله سبل تعزيز العلاقات الثنائية المصرية - النمساوية على كافة الأصعدة، مشيدا بالزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين البلدين الصديقين في المجالات كافة.

 

جدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب قد شارك على مدار يومين على رأس وفد برلماني مصري رفيع المستوى، في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات والذي عقد في العاصمة النمساوية ڤيينا.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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