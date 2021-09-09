شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف تفاصيل تشكيل مجلس إدارة "الوقف الخيرى" ومهامه فى دعم المشروعات التنموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء القانون رقم 145 لسنة 2021 بإنشاء صندوق الوقف الخيري، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتشجيع على أعمال الوقف الخيرى والتبرعات، والتى من شأنها المساهمة بشكل فاعل فى المشروعات التنموية ونشر الإسلام، ومعاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية، والمساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية، وكافة المشروعات التى تسهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى للدولة، بالإضافة إلى المساهمة فى تطوير العشوائيات.

ويتمثل تشكيل إدارة الصندوق فى مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية، وزير الأوقاف نائبا لرئيس مجلس الإدارة وينوب عن الرئيس حل غيابه، وعضوين من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية يختارهما مجلس الوزراء وكذلك عضوين يرشحهما وزير الأوقاف على أن يكون أحداهما من داخل الوزارة بالإضافة إلى أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يرشحه وزير العدل بموافقة المجلس المختص للجهة أو الهيئة، عضو فى مجال إدارة الْمَحَافِظِ المالية يرشحه رئيس هيئة الرقابة المالية، وممثل عن وزارة المالية يرشحه وزير المالية.

وتكون مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الإدارة من ممثلى الجهات والشخصيات ذوى الخبرة، وذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحدد القرار المعاملة المالية لرئيس المجلس وأعضائه، على أن يجتمع مجلس إدارة الصندوق بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

ويقضي القانون، بأن مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المسئولة عن إدارة شئونه، ويباشر اختصاصاته على النحو الذى يحقق أهداف الصندوق وأغراضه.





ويختص المجلس بالآتى:1- رسم السياسة العامة لإدارة واستثمار أموال الصندوق على الأسس المالية والاقتصادية السليمة؛ لتحقيق أعلى عائد ممكن.

2- وضع الهيكل التنظيمى والإدارى للصندوق.

3- وضع اللوائح الداخلية للصندوق وشؤونه المالية والإدارية ولوائح الموارد البشرية دون التقيد بالقواعد الحكومية.

4- الموافقة على مشروع الموازنة والحساب الختامي.

5- النظر في التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالصندوق ومركزه المالي واتخاذ ما يراه بشأنها.

6 - النظر فى كل ما يرى رئيس المجلس أو نائبه عرضه من المسائل التي تتعلق بنشاط الصندوق.

7- اتخاذ ما يراه المجلس مناسبًا من قرارات لتحقيق أهداف الصندوق وأغراضه.