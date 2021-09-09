شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إطلاق سيارة البريد المتنقلة بدار السلام.. محمد تيسير مطر ينجح فى تخفيف العبء عن المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه النائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، بالشكر للبريد المصري، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على تعاونهم وجهودهم، واعداً أهالي دار السلام بمحافظة القاهرة، ببذل كل جهده واجبه والسعي لوجود حل مشاكل أهالي الدائرة.

وأضاف "تيسير" في بيان له اليوم الخميس، إنه علي الرغم من مرور شهر واحد على تخصيص سيارة بريد متنقلة تقدم خدماتها لأهالي دار السلام، إلا أن عدد المستفيدين من السيارة وصل حتى الآن لأكثر من 3000 شخص، سواء صرف معاشات أو حوالات، أو استخدام أي خدمة من خدمات مكاتب البريد التى تقدمها السيارة المتنقلة الموجودة في أرض الأكحل.

وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلي أن سيارة البريد المتنقلة، وفرت وقت ومجهود مواطنين عديدة، وخاصة كبار السن وغير القادرين، مشيرا إلي إنه ساعدت علي تقليل الازدحام في مكاتب البريد المحيطة.

وأوضح النائب محمد تيسير مطر، أن سيارة البريد المتنقلة متواجدة بشكل يومي وتعمل في مواعيد العمل الرسمية، وهناك تنظيم للحضور وتسهيل سير العمل.