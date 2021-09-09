شكرا لقرائتكم خبر عن "حماة الوطن": "حياة كريمة" أكبر هدية قدمها الرئيس السيسي للفلاح المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ حزب حماة الوطن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجموع فلاحي ومزارعي مصر في كافة أرجائها بمناسبة العيد الـ 69 للفلاح المصرى، باعتباره اليوم الذى شهد صدور قانون الإصلاح الزراعى عام 1952، عقب قيام ثورة 23 يوليو.

وأكد الحزب، فى بيانا صادر عنه، أن الفلاح هو عصب الاقتصاد الزراعي، وبفضل دوره لم ولن يعاني الشعب المصري من نقص أي سلع أو أزمات في توفير الغذاء في فترة جائحة كورونا، وأن هذا الاحتفال يأتي تكريماً له من أجل جهده المتواصل عبر آلاف السنين، ودوره الكبير المتعاظم فى الاقتصاد المصرى، وعرفاناً بفضله فى توفير المستلزمات الحياتية اليومية من السلع الغذائية لربوع الوطن.

وشدد أن القطاع الزراعى شهد تحت قيادة الرئيس السيسى تطورًا كبيرًا، في إطار اهتمام الدولة بهذا القطاع الهام، الذى يؤمن غذاء المصريين ويدعم الاقتصاد القومي المصرى، وأن الدولة تحرص على تحسين القطاع الزراعى وأحوال الفلاح المصري، الذي يقوم بدور حيوي في عملية التنمية، من خلال المشروعات الزراعية القومية التي أعطى الرئيس لها أهمية خاصة منذ توليه حكم البلاد؛ لتأمين غذاء المصريين، والدفع بعجلة الاقتصاد المصري إلى الأمام.

وأشار الحزب إلى أن القطاع شهد تطوراً كبيراً بتنفيذ مشروع تنمية الثروة الحيوانية ومشروع إحياء البتلو، وتنفيذ أكبر مشروع للصوب الزراعية بالشرق الأوسط، ومشروع المليون ونصف فدان، ومشروعات الاستزراع السمكي في شرق بورسعيد وقناة السويس وغليون، ومشروعات مجمعات الأسمدة، والمشروع القومي لإنتاج التقاوي، ومشروع المليون رأس ماشية، ومشروع كارت الفلاح، وغيرها، من المشروعات التي ساهمت في النهوض بالقطاع الزراعي في مصر.

وأضاف الحزب أن مبادرة حياة كريمة هي أكبر هدية قدمها الرئيس للفلاح والتى سغير وجه القرى والنجوع، وانتصرت للريف المصري بعد سنوات كبيره من المعاناة والتهميش والإهمال.