الشيخة فاطمة تهنئ رزان المبارك بفوزها برئاسة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة

محمد الفلاح - الخميس 9 سبتمبر 2021

هنأت الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، رزان المبارك، العضو المنتدب لهيئة البيئة – أبوظبي وصندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية، بفوزها برئاسة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة IUCN، لتكون بذلك ثاني امرأة تقود الاتحاد في تاريخه الممتد على مدى 72 عاماً وأول رئيسة له من غرب آسيا.



وأكدت أن فوز رزان هو ثمرة دعم قيادة الدولة الرشيدة لمسيرة امتدت خمسين عاماً، حظيت بها المرأة الإماراتية بكل رعاية واهتمام لتحقق إنجازات نوعية في مجال المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة، جعلتها قدوة لكل نساء العالم في تمثيل بلادها بالمحافل الدولية.