الإمارات تقدم 89,830 جرعة من لقاح فيروس كورونا

محمد الفلاح - الخميس 9 سبتمبر 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن تقديم 89,830 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 18,726,541 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 189.34 جرعة لكل 100 شخص.



يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد-19".