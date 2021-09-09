شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش النيجيري يصادر 14 طناً من المواد المتفجرة قبل استخدامها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الجيش النيجيري اليوم الخميس، إن قواته صادرت 14 طنا من الأسمدة كانت جماعة بوكو حرام المتمردة تعتزم تحويلها إلى قنابل.

وقتلت بوكو حرام مئات الأشخاص في تفجيرات خلال حربها المستمرة منذ 12 عاما، ضد القوات المسلحة في شمال شرق نيجيريا، وهو صراع امتد إلى النيجر وتشاد والكاميرون المجاورة وأودى بحياة نحو 350 ألف شخص.

وأوضح الجيش أنه كشف عصابة كانت تزود المتمردين بأسمدة اليوريا، ومواد لصنع العبوات الناسفة أو العبوات المتفجرة محلية الصنع.