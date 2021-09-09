شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية": لقاحات كورونا المخصصة لإفريقيا ستقل 25% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا، ماتشيديسو مويتي، في مؤتمر صحفي اليوم أن مقدار ما ستحصل عليه القارة من لقاحات كورونا بحلول نهاية العام الحالي سيقل بنسبة 25% عن المقرر سلفا.

وأوضحت مويتي أن مبادرة "كوفاكس" العالمية المعنية بتوزيع لقاحات كورونا على الدول الفقيرة، اضطرت إلى تخفيض توقعاتها بالنسبة لأعداد التسليم المتوقعة لعام 2021 بمقدار الربع.

وأضافت مويتي أن السبب في ذلك يتمثل في تطبيق التطعيمات المعززة، وتخزين جرعات اللقاح في بعض الدول بالإضافة إلى إعطاء الأولوية للاتفاقات الثنائية على حساب التضامن الدولي.

وأعربت مويتي عن بالغ أسفها للتخلص من 15 مليون جرعة لقاح منتهية الصلاحية في الولايات المتحدة منذ مارس الماضي، مشيرة إلى أن هذه الجرعات كان يمكن استخدامها لتطعيم جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما في ليبيريا وموريتانيا وجامبيا، على سبيل المثال.