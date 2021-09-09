لوجيتيك تطلق لوحة مفاتيح للمبدعين والبرمجين

09 سبتمبر , 2021

كشفت شركة لوجيتك لوحة المفاتيح MX Keys Mini الجديدة، التي تعتبر الإصدار المدمج من الموديل MX Keys لتلبية متطلبات المستخدمين المحترفين والمبدعين والمبرمجين.

وتخلت الشركة السويسرية في لوحة المفاتيح الجديدة عن لوحة الأرقام ويمكن توصيلها بعدة حواسيب مزودة بنظام مايكروسوفت ويندوز أو أبل ماك، لتدعم العمل بسلاسة على مختلف الأجهزة.

ومن المزايا الأخرى الإضاءة الذكية للوحة المفاتيح، والتي تشغل تلقائياً عندما تقترب الأيدي منها عن طريق مستشعر الاقتراب، علاوة على مواءمة الإضاءة تبعا للظروف المحيطة، إلى جانب التحكم في الإضاءة يدوياً.

ويزخر الإصدار بالكثير من الوظائف المتوفرة في لوحة المفاتيح MX Keys، لكنها تشغل مساحة أصغر على سطح المكتب بعد التخلي عن لوحة الأرقام وأزرار الأسهم والمفاتيح الوظيفية.