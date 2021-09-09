هبوط حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا اليوم الخميس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

هبطت حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا، الخميس، دون معدل 150 حالة لكل 100 ألف شخص، وهو ما تعتبره وزارة الصحة "خطراً شديداً" للعدوى، وذلك للمرة الأولى في أكثر من شهرين.



وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن المؤشر، الذي احتُسب على مدى الـ14 يوماً الماضية، هبط إلى نحو 140 حالة من 150 في اليوم السابق، في تراجع كبير عن مستوى قياسي وصل إلى 900 حالة لكل 100 ألف شخص نهاية يناير/كانون الثاني.

وأشارت البيانات إلى تسجيل 4763 حالة، الخميس، لتضاف إلى حالات الإصابة التي تبلغ الآن أربعة ملايين و903021 حالة منذ تفشي الوباء.

وزادت حالات الوفاة 71 ليصبح إجمالي الوفيات 85218 حالة.