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8 أشخاص.. ننشر أسماء ضحايا "اشتباكات المنصورية" في أسوان

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محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

قتل شخصان، وأصيب 6 آخرين في اشتباكات بالأسلحة النارية والشوم بين عائلتين بقرية المنصورية بمركز دراو بسبب خلافات عائلية.

وذكر شهود عيان أن قوات الأمن تحاول السيطرة على الأحداث بين العائلتين/ وفرض طوق أمني بينهما ومنع تجدد الاشتباكات.

وينشر الخليج 365 قائمة بأسماء الضحايا الـ8، حالتي الوفاة والمصابين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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