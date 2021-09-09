8 أشخاص.. ننشر أسماء ضحايا "اشتباكات المنصورية" في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:
قتل شخصان، وأصيب 6 آخرين في اشتباكات بالأسلحة النارية والشوم بين عائلتين بقرية المنصورية بمركز دراو بسبب خلافات عائلية.
وذكر شهود عيان أن قوات الأمن تحاول السيطرة على الأحداث بين العائلتين/ وفرض طوق أمني بينهما ومنع تجدد الاشتباكات.
وينشر الخليج 365 قائمة بأسماء الضحايا الـ8، حالتي الوفاة والمصابين.
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