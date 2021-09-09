اليونان: 2170 إصابة جديدة بـ"كورونا" و43 وفاة خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - أثينا - (أ ش أ):

أعلنت السلطات الصحية في اليونان، اليوم /الخميس/ تسجيل 2170 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 609 آلاف و535 إصابة.

وأفادت صحيفة "كاثميريني" اليونانية، في نسختها باللغة الإنجليزية، نقلًا عن المنظمة الوطنية للصحة العامة، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 14 ألفًا و 51 حالة عقب تسجيل 43 وفاة جديدة على مدار أمس.

كما أشارت إلى أن عدد المرضى الذي يخضعون للرعاية الصحية في وحدات الرعاية المركزة وتم وضعهم تحت أجهزة التنفس الصناعي يبلغ حاليًا 384 مريضًا.