صنع مشنقته بيده.. انتحار عامل داخل مصنع في الشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أقدم فرد أمني إداري بأحد المصانع على الانتحار شنقا بمدينة الشيخ زايد.

تلقى العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر، إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب يتدلى من سقف غرفته بأحد المصانع.

وانتقلت قوات الشرطة إلى محل البلاغ، وعثر على جثة عامل في الثلاثينات من العمر، يرتدي ملابسه كاملة وبحوزته متعلقاته الشخصية.

كشفت تحريات العقيد أحمد نجم مفتش مباحث الشيخ زايد أن العامل أقدم على التخلص من حياته. دلف إلى غرفته بالمصنع وصنع مشنقته "حبل مثبت بجنش المروحة" ليكتب الفصل الأخير من حياته يتلك الطريقة.

جرى نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.