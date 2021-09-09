ارتفاع عدد ضحايا "اشتباكات المنصورية" في أسوان.. ومصدر يكشف التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

ارتفع عدد ضحايا اشتباكات قرية المنصورية بمركز دراو بأسوان، إلى حالتين، بعد وفاة أحد المصابين بمستشفى كوم امبو المركزي.

وقال الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة، إنه فور ورود بلاغ بالحادث جرى الدفع بـ6 سيارات إسعاف وجرى نقل المصابين الى مستشفى كوم امبو المركزي وأسوان الجامعي.

وذكر شهود عيان أن الاشتباكات وقعت بسبب قيام شخص بخطف ابنه بعد منع عائلة زوجته له من رؤيته مما ادى الى اشتباكات بين عائلتين بالأسلحة النارية والشوم وجرى إحراق بعض المنازل خلال الاشتباكات، وتحاول قوات الأمن السيطرة على الأحداث.