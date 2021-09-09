ميناء دمياط يستقبل 27 سفينة و20 ألف طن ذرة

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

شهدت هيئة ميناء دمياط تداول 27 سفينة، تزامنا مع استقرار حالة الطقس، وانتظام أعمال الشحن والتفريغ على الأرصفة، اليوم الخميس.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة الميناء، في بيان له، أن حركة الصادر من البضائع تضمنت 3500 طن يوريا و11080 طن رمل.

أضاف المركز الإعلامي، أن حركة الوارد شملت 1499 طن خشب زان، و20800 طن ذرة و4700 طن سكر و6800 طن كلوريد إيثيلين، و9656 طن خردة و23879 طن قمح.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 59935 طنا، بينما في مخازن القطاع الخاص 27066 طنا.